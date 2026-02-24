Governo dos EUA dá ultimato a Anthropic para eliminar restrições sobre sua IA

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos deu prazo até sexta-feira para que a empresa californiana Anthropic aceite o uso militar irrestrito de sua inteligência artificial (IA) pelo Pentágono, informou nesta terça-feira (24) um alto funcionário.

O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, reuniu-se pessoalmente com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, no Pentágono nesta terça-feira.

No centro do conflito está a recusa da Anthropic em permitir que seus modelos Claude sejam utilizados para vigilância em massa de cidadãos americanos ou em sistemas de armamentos totalmente autônomos.

A empresa afirmou que Amodei "expressou seu agradecimento pelo trabalho do Departamento e agradeceu ao secretário por seu serviço".

"Continuamos as conversas de boa-fé sobre nossa política de uso para garantir que a Anthropic possa continuar apoiando a missão de segurança nacional do governo, em linha com o que nossos modelos podem fazer de forma confiável e responsável", disse a companhia em comunicado.

Mas, após a reunião, o Pentágono lançou um ultimato: aceitar o uso militar irrestrito de sua tecnologia antes das 17h01 (19h01 de Brasília) de sexta-feira ou enfrentar uma ordem de cumprimento forçado com base na Lei de Produção de Defesa.

Essa lei da era da Guerra Fria, utilizada pela última vez durante a pandemia do coronavírus, concede ao governo federal amplos poderes para obrigar a indústria privada a priorizar as necessidades de segurança nacional.

O Pentágono também ameaçou classificar a Anthropic como um risco para a cadeia de suprimentos, uma designação normalmente reservada a empresas de países adversários que poderia prejudicar seriamente a reputação da companhia e sua capacidade de trabalhar com o governo americano.

Um alto funcionário do Pentágono rejeitou as preocupações da empresa ao insistir que o Departamento de Defesa sempre agiu dentro da lei.

"A legalidade é responsabilidade do Pentágono como usuário final", disse o funcionário, acrescentando que o Departamento "apenas emitiu ordens legais".

O Departamento de Defesa também confirmou que o sistema Grok, de Elon Musk, foi autorizado para uso em um ambiente classificado.

Outras empresas, como OpenAI e Google, foram descritas como próximas de obter autorizações semelhantes, o que aumenta a pressão competitiva sobre a Anthropic.

Essa empresa foi contratada juntamente com essas companhias no ano passado para fornecer modelos de IA para uma série de aplicações militares, no âmbito de um acordo de 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão).

