Infantino diz à AFP que está 'muito tranquilo' com México como sede da Copa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está "muito tranquilo" com o México como sede da Copa do Mundo de 2026, segundo afirmou nesta terça-feira (24) à AFP, depois que o país enfrentou uma onda de violência após a morte de seu maior chefe do tráfico de drogas.

"Muito tranquilo, tudo muito bem. Vai ser tudo espetacular", garantiu Infantino na cidade colombiana de Barranquilla, nas primeiras declarações sobre o tema após os fatos violentos desencadeados no domingo em boa parte do México.

O México é, junto com Estados Unidos e Canadá, uma das três sedes da Copa do Mundo de futebol, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho próximos.

O território mexicano, e particularmente a cidade de Guadalajara, uma das sedes do Mundial, foi abalado no domingo após a morte de Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder do Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), em uma operação militar.

Durante a operação e os confrontos posteriores morreram pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil, informaram as autoridades na segunda-feira.

O CJNG respondeu à mobilização oficial com a queima de veículos, estabelecimentos comerciais e bloqueios rodoviários em 20 dos 32 estados do país, deixando imagens que deram a volta ao mundo a menos de quatro meses do início do maior torneio do futebol.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, havia descartado mais cedo nesta terça-feira riscos para os torcedores que visitarem Guadalajara, capital do estado de Jalisco e que sediará quatro partidas da fase de grupos.

Além de quatro jogos, entre eles um dos mais destacados da primeira fase, entre Uruguai e Espanha, Guadalajara sediará, junto com Monterrey (nordeste), o torneio de repescagem que no fim de março definirá os dois últimos classificados para a Copa do Mundo.

Infantino ainda não havia se pronunciado sobre o tema até o momento, mas o fez à AFP ao chegar a um evento da Federação Colombiana de Futebol em Barranquilla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

das/lv/raa/ma/am