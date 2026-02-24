Bayer Leverkusen empata com Olympiacos e se garante nas oitavas da Champions
O Bayer Leverkusen garantiu uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões após um empate sem gols em casa com o Olympiacos nesta terça-feira (24), vencendo o confronto da repescagem por 2 a 0 no placar agregado.
O Leverkusen não apresentou seu melhor futebol, mas fez o suficiente para se classificar após a tranquila vitória no jogo de ida na Grécia na semana passada.
Foi a primeira vez que o 'Werkself' passou por um mata-mata de ida e volta na Liga dos Campeões desde que chegou à final em 2002, quando perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid.
O Leverkusen, que em 2024 fez história ao conquistar uma 'dupla coroa' alemã (Bundesliga e Copa da Alemanha) vai enfrentar o atual líder da Premier League, Arsenal, ou o campeão alemão, Bayern de Munique, que eliminou o Leverkusen nas oitavas de final da temporada passada.
O Bayer Leverkusen não havia sofrido gols em casa em nenhuma competição desde o início de janeiro e raramente foi incomodado pelos enérgicos, porém inofensivos, campeões gregos.
O Olympiacos poupou seis titulares em sua partida da Superliga Grega no sábado, na esperança de chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2013-14, quando foi eliminado pelo Manchester United.
Buscando motivar ainda mais seus jogadores, o bilionário Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e também do Nottingham Forest, havia prometido um bônus financeiro "sem precedentes" para a classificação às oitavas.
Patrik Schick marcou duas vezes em quatro minutos no jogo de ida da semana passada e o atacante tcheco esteve bastante ativo no início da partida, cabeceando para fora e encobrindo o goleiro Konstantinos Tzolakis com um chute que passou raspando a trave logo aos 6 minutos.
Após esse ímpeto inicial, o Leverkusen se contentou em recuar ao longo da partida, forçando os visitantes a tentar criar chances.
A melhor oportunidade do time alemão surgiu no meio do segundo tempo, quando o lateral-esquerdo espanhol Alejandro Grimaldo acertou um chute forte no travessão, com Tzolakis já batido.
O lateral-direito e também espanhol Lucas Vázquez, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, saiu de campo mancando no final da partida, sendo o único ponto negativo para os donos da casa.
--- Jogos da repescagem da Liga dos Campeões:
Terça-feira:
(+) Atlético Madrid (ESP) - Club Brugge (BEL) 4-1 (ida: 3-3)
(+) Newcastle (ING) - Qarabag (AZE) 3-2 (ida: 6-1)
Inter de Milão (ITA) - (+) Bodo Glimt (NOR) 1-2 (ida 1-3)
(+) Bayer Leverkusen (ALE) - Olympiakos (GRE) 0-0 (ida: 2-0)
Quarta-feira (horário de Brasília)
(14h45) Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (ALE)
(17h00) PSG (FRA) - Monaco (FRA)
Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR)
Real Madrid (ESP) - Benfica (POR)
(+) classificados para as oitavas de final
