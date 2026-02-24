Bodo/Glimt faz história, elimina Inter de Milão e vai às oitavas da Champions

O Bodo/Glimt protagonizou uma das maiores surpresas desta edição da Liga dos Campeões nesta terça-feira (24), ao derrotar a Inter de Milão por 2 a 1 em San Siro (3 a 1 no jogo de ida) e se classificar para as oitavas de final.

Desde o início da competição, o modesto time do norte da Noruega venceu grandes do continente como Manchester City e Atlético de Madrid, além da própria Inter, finalista em 2025.

Jens Hauge (58') e Hakon Evjen (72') marcaram para o Bodo, antes de Alessandro Bastoni (76') descontar para os 'nerazzurri'.

Os noruegueses continuarão sua epopeia na principal competição europeia de clubes enfrentando nas oitavas o Manchester City ou o Sporting de Portugal.

Quatro vezes campeão nacional nos últimos anos, e semifinalista da última Liga Europa, o clube da cidade de Bodo protagonizou uma das grandes façanhas desta Champions ao eliminarem a atual líder do Campeonato Italiano e um dos gigantes do continente.

Nos outros dois jogos disputados no mesmo horário, as previsões se confirmaram e os dois favoritos, que haviam vencido fora de casa na ida, avançaram para as oitavas de final.

O Newcastle derrotou o Qarabag do Azerbaijão por 3 a 2 (9 a 3 no agregado), e o Bayer Leverkusen empatou em 0 a 0 com o Olympiakos (2 a 0 no agregado).

Mais cedo, o Atlético de Madrid goleou o Club Brugge por 4 a 1 em casa e também se garantiu nas oitavas de final da Champions (7 a 4 no agregado).

--- Jogos da repescagem da Liga dos Campeões:

Terça-feira:

(+) Atlético de Madrid (ESP) - Club Brugge (BEL) 4-1 (ida: 3-3)

(+) Newcastle (ING) - Qarabag (AZE) 3-2 (ida: 6-1)

Inter de Milão (ITA) - (+) Bodo Glimt (NOR) 1-2 (ida 1-3)

(+) Bayer Leverkusen (ALE) - Olympiakos (GRE) 0-0 (ida: 2-0)

Quarta-feira (horário de Brasília)

(14h45) Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (ALE)

(17h00) PSG (FRA) - Monaco (FRA)

Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR)

Real Madrid (ESP) - Benfica (POR)

(+) classificados para as oitavas de final

