Internacional

Newcastle volta a vencer Qarabag (3-2) e vai às oitavas da Champions pela 1ª vez

Após a goleada de 6 a 1 no jogo de ida, o Newcastle fez o suficiente contra o Qarabag (3-2) na partida de volta da repescagem da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (24), e garantiu sua vaga nas oitavas de final da principal competição de clubes da Europa pela primeira vez em sua história.

Em St James' Park, os 'Magpies' começaram arrasadores e abriram uma vantagem de 2 a 0 com gols do meio-campista italiano Sandro Tonali (5') e do brasileiro Joelinton (6').

O Newcaslte relaxou e perdeu o controle da partida no segundo tempo, sofrendo gols de Camilo Duran (51') e Elvin Cafarquliyev (57'), intercalados pelo gol de Sven Botman (52') para o time inglês. Mas o placar não mudou mais. 

Todos os clubes ingleses que participaram desta edição da Liga dos Campeões se classificaram para a fase de mata-mata. 

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham garantiram a vaga ao terminarem entre os oito primeiros colocados na fase de liga.

As oitavas de final serão disputadas em março.

