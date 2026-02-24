Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rei da Noruega, de 89 anos, é hospitalizado na Espanha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 18:42

compartilhe

SIGA

O rei Harald V da Noruega, que acaba de completar 89 anos, foi hospitalizado com uma infecção e desidratação em Tenerife, na Espanha, onde passava férias, anunciou o Palácio Real nesta terça-feira (24). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Seu estado, dadas as circunstâncias, é satisfatório", indicou o Palácio em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

phy/liu/mel/cr/rpr

Tópicos relacionados:

espanha gente noruega realeza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay