Rei da Noruega, de 89 anos, é hospitalizado na Espanha
compartilheSIGA
O rei Harald V da Noruega, que acaba de completar 89 anos, foi hospitalizado com uma infecção e desidratação em Tenerife, na Espanha, onde passava férias, anunciou o Palácio Real nesta terça-feira (24).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Seu estado, dadas as circunstâncias, é satisfatório", indicou o Palácio em comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
phy/liu/mel/cr/rpr