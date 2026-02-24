Messi diz se arrepender por não ter estudado inglês: 'A gente se sente meio ignorante'

O astro argentino Lionel Messi admitiu que se arrepende de não ter estudado mais quando era mais jovem, principalmente inglês, numa entrevista a um podcast mexicano publicada nesta terça-feira (24).

"Eu me arrependo de tantas coisas. Digo aos meus filhos: não ter tido uma boa educação, não ter aprendido inglês quando criança", reconheceu o camisa 10 em conversa com o podcast "Miro de atrás" (Olho de atrás), apresentado pelo ex-goleiro da seleção argentina Nahuel 'Patón' Guzmán.

O capitão da 'Albiceleste' e do Inter Miami, que vai lutar pelo bicampeonato da MLS Cup nesta temporada, disse que teve "tempo para estudar" e que se arrepende "muito" de não ter feito isso antes.

"Aí você tem momentos em que está com personalidades tentando conversar ou bater um papo, e se sente meio ignorante, sabe? Eu penso: 'Que idiota, como desperdicei meu tempo'", disse ele.

Durante a entrevista, o astro de 38 anos, que deve liderar a seleção campeã mundial na Copa do Mundo na América do Norte (de 11 de junho a 19 de julho), disse que aconselha seus três filhos a "aproveitarem as oportunidades".

"Nunca me faltou nada. Meu pai sempre fez tudo, mas eles têm outras possibilidades", observou.

O craque nascido na cidade de Rosario, ídolo eterno do Barcelona e com uma passagem discreta pelo PSG, também afirmou que durante anos teve dificuldades com a exposição pública, mas que nos últimos anos está "mais relaxado".

"As pessoas costumam imaginar todo tipo de coisa, mas eu sou muito normal: gosto das pequenas coisas, dos detalhes, das minhas próprias coisas. Vivo como qualquer outra pessoa", declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nb/raa/aam/cb