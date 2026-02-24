Presidente da CBF espera renovar com Ancelotti para depois da Copa do Mundo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, disse nesta terça-feira (24) que espera renovar o contrato do técnico italiano Carlo Ancelotti para que ele continue no comando da Seleção após a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti, de 66 anos, assumiu o cargo em junho do ano passado, em meio à má campanha brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho realmente que deixe frutos", afirmou Xaud a jornalistas no evento Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro.

O dirigente confirmou que já está em conversas para renovar com Ancelotti: "Eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo na Seleção Brasileira e, por confiar nisso, a gente iniciou essa conversa de renovação".

Em entrevista transmitida na sexta-feira na Espanha com o ex-jogador argentino Jorge Valdano, Ancelotti expressou sua vontade de permanecer no cargo por mais quatro anos.

"Acho que vou renovar", disse na ocasião o italiano.

O Brasil divide com Marrocos, Escócia e Haiti o Grupo C da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Antes do Mundial, a Seleção fará amistosos em março contra França e Croácia e em junho contra o Egito.

