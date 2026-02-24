Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Preço do petróleo cai na véspera de encontro entre EUA e Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 17:42

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (24), às vésperas da terceira rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã, em meio a um forte envio de forças militares por parte de Washington ao Golfo Pérsico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril caiu 1,01%, situando-se em 70,77 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, recuou 1,03%, para 65,63 dólares.

"O maior fator de risco para o mercado de petróleo é, sem dúvida, o conflito entre Estados Unidos e Irã", afirma Carsten Fristch, do Commerzbank.

O vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou na terça-feira que um acordo com Washington estava "ao alcance da mão", o que provocou uma leve queda no preço do petróleo.

Na quinta-feira está previsto que Washington e Teerã iniciem na cidade suíça de Genebra uma nova rodada de conversas sobre o programa nuclear iraniano.

Mas o mercado teme que essas conversas não cheguem a bom termo "e que os Estados Unidos possam bombardear o Irã ainda esta semana", afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml-tmc/ni/dga/cjc/am

Tópicos relacionados:

acao bolsa eua ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay