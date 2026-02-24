Preço do petróleo cai na véspera de encontro entre EUA e Irã

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (24), às vésperas da terceira rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã, em meio a um forte envio de forças militares por parte de Washington ao Golfo Pérsico.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril caiu 1,01%, situando-se em 70,77 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, recuou 1,03%, para 65,63 dólares.

"O maior fator de risco para o mercado de petróleo é, sem dúvida, o conflito entre Estados Unidos e Irã", afirma Carsten Fristch, do Commerzbank.

O vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou na terça-feira que um acordo com Washington estava "ao alcance da mão", o que provocou uma leve queda no preço do petróleo.

Na quinta-feira está previsto que Washington e Teerã iniciem na cidade suíça de Genebra uma nova rodada de conversas sobre o programa nuclear iraniano.

Mas o mercado teme que essas conversas não cheguem a bom termo "e que os Estados Unidos possam bombardear o Irã ainda esta semana", afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

