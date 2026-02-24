Com lesão no joelho, Mbappé deve desfalcar Real Madrid contra o Benfica

O atacante francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, com uma lesão no joelho esquerdo, ficará de fora do jogo de volta da repescagem da Liga dos Campeões contra o Benfica, na quarta-feira, segundo apurou a AFP nesta terça-feira (24), citando uma fonte próxima ao elenco.

O atual artilheiro de LaLiga e da Champions League vem sofrendo há várias semanas com uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo. Apesar da dor, o capitão da seleção francesa vinha jogando regularmente, mas foi obrigado a se ausentar do jogo de volta contra o Benfica (o Real Madrid venceu o de ida por 1 a 0 em Lisboa), de acordo com a fonte, que confirmou uma reportagem do L'Équipe, sem especificar o tempo de recuperação.

O Real Madrid foi contactado pela AFP, mas ainda não se manifestou.

"Kylian está pronto para jogar na quarta-feira, e isso é o mais importante. Todos já sabiam disso há algumas semanas... E eu gostaria de destacar a dedicação que ele tem demonstrado", havia dito o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, à imprensa na terça-feira, referindo-se ao capitão da seleção francesa, antes do anúncio de sua ausência.

"É importante ressaltar o imenso esforço de Kylian e o fato de ele tentar nos ajudar em campo. Acho que todo zagueiro que o enfrenta sabe que, em qualquer situação, ele pode decidir o jogo", acrescentou.

A decisão de não escalar Kylian Mbappé foi tomada após o treino e a coletiva de imprensa antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Segundo outra fonte próxima ao vestiário, o plano inicial era que o camisa 10 "se esforçasse ao máximo para jogar", mas a decisão final foi a de poupá-lo, apesar da classificação para as oitavas da Liga dos Campeões estar em jogo.

