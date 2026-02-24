Assine
Internacional

Com hat-trick de Sorloth, Atlético goleia Brugge (4-1) e vai às oitavas da Champions

Repórter
24/02/2026 17:06

O Atlético de Madrid goleou o Club Brugge por 4 a 1 nesta terça-feira (24), no jogo de volta do playoff (3 a 3 na ida, na Bélgica), e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em uma rápida transição após um passe do goleiro Jan Oblak, o norueguês Alexander Sorloth finalizou de esquerda dentro da área para abrir o placar para o 'Atleti' (23').

O time belga empatou com um gol de cabeça do zagueiro equatoriano Joel Ordóñez (36') após uma cobrança de escanteio com desvio na primeira trave.

Foi o 19º sofrido pelo Atlético em seus dez jogos disputados nesta Champions, sendo que o time foi vazado em todos eles.

Mas os comandados de Diego Simeone afastaram qualquer risco de eliminação no segundo tempo, começando pelo gol de volante americano de origem brasileira Johnny Cardoso (48'), que aproveitou um rebote da defesa e marcou da entrada da área para restabelecer a vantagem.

A jogada do terceiro gol começou com uma triangulação entre o atacante francês Antoine Griezmann e o nigeriano Ademola Lookman, que serviu Sorloth dentro da área para marcar (76').

Minutos depois, o camisa 9 norueguês selou seu hat-trick batendo de direita ao aproveitar um cruzamento do lateral-esquerdo italiano Matteo Ruggeri (87').

Quarto colocado no Campeonato Espanhol e muito longe da liderança, o Atlético de Madrid deposita suas esperanças de título nesta temporada na Copa do Rei (semifinalista) e na Liga dos Campeões.

O adversário nas oitavas de final da principal competição europeia será um time inglês, Liverpool ou Tottenham, a depender do sorteio que será realizado na sexta-feira.

