Chanceler do Irã diz que acordo com EUA está 'ao alcance da mão'

24/02/2026 16:30

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, declarou nesta terça-feira (24) que um acordo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã está "ao alcance da mão" antes das conversas desta semana.

"Temos uma oportunidade histórica de alcançar um acordo sem precedentes que aborde as preocupações de ambas as partes e os interesses mútuos", disse Araghchi em uma publicação na rede X.

O ministro iraniano afirmou que chegar a um entendimento está "ao alcance da mão, mas somente se a diplomacia for priorizada".

Irã e Estados Unidos realizarão na quinta-feira um terceiro ciclo de conversas sobre o programa nuclear em Genebra, com a mediação de Omã.

O diálogo é marcado pelo envio de forças militares dos Estados Unidos ao Oriente Médio nas últimas semanas e pelas ameaças do presidente Donald Trump de lançar um ataque caso não se alcance um acordo.

O Irã afirmou repetidamente que responderá com força diante de qualquer hostilidade, e o Ministério das Relações Exteriores iraniano declarou na segunda-feira que qualquer ataque, mesmo limitado, "será considerado um ato de agressão".

Na publicação, Araghchi afirmou que o Irã "sob nenhuma circunstância desenvolverá uma arma nuclear", mas insistiu que o país tem o direito de se beneficiar da tecnologia nuclear para fins civis.

"Demonstramos que não recuaremos diante de nada para defender nossa soberania com coragem", acrescentou.

bur/an/jvb/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira nuclear politica

