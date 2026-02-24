Quase 180 pessoas deixam prisão na Venezuela graças à lei de anistia

Um total de 179 pessoas saíram da prisão na Venezuela beneficiadas pela recém-promulgada lei de anistia, informou o chefe da comissão parlamentar que acompanha a sua aplicação.

A histórica lei impulsionada pela presidente encarregada, Delcy Rodríguez, prevê o arquivamento de processos penais de centenas de presos políticos.

A anistia não é automática. Exige que aqueles que queiram optar pelo benefício compareçam aos tribunais para que seja feita uma revisão de cada caso e determinado o arquivamento do processo ou a anulação da sentença.

O deputado Jorge Arreaza disse que o sistema de Justiça já recebeu 4.293 pedidos de anistia.

Do total, cerca de 3 mil pessoas que estavam em liberdade condicional receberam liberdade plena, também dentro dessa lei promulgada em 19 de fevereiro.

"É extraordinário o ritmo que está sendo mantido", comemorou Arreaza em uma coletiva de imprensa.

