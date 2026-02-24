Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Quase 180 pessoas deixam prisão na Venezuela graças à lei de anistia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 15:30

compartilhe

SIGA

Um total de 179 pessoas saíram da prisão na Venezuela beneficiadas pela recém-promulgada lei de anistia, informou o chefe da comissão parlamentar que acompanha a sua aplicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A histórica lei impulsionada pela presidente encarregada, Delcy Rodríguez, prevê o arquivamento de processos penais de centenas de presos políticos.

A anistia não é automática. Exige que aqueles que queiram optar pelo benefício compareçam aos tribunais para que seja feita uma revisão de cada caso e determinado o arquivamento do processo ou a anulação da sentença.

O deputado Jorge Arreaza disse que o sistema de Justiça já recebeu 4.293 pedidos de anistia.

Do total, cerca de 3 mil pessoas que estavam em liberdade condicional receberam liberdade plena, também dentro dessa lei promulgada em 19 de fevereiro.

"É extraordinário o ritmo que está sendo mantido", comemorou Arreaza em uma coletiva de imprensa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

afc-jt/nn/am

Tópicos relacionados:

direitos eua politica prisioneiros venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay