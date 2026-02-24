Jogador de futebol amador turco salva gaivota com massagem cardíaca

Um jogador de futebol amador turco salvou a vida de uma gaivota ao realizar uma massagem cardíaca depois que o animal foi atingido pela bola durante uma partida. O vídeo da ação viralizou nas redes sociais.

O incidente aconteceu quando o pássaro, que voava em baixa altitude, foi atingido após o goleiro do Istanbul Yurdum Spor fazer um lançamento, confirmou à AFP nesta terça-feira (24) Fatih Büyük, diretor esportivo deste clube amador da cidade de Istambul.

O capitão da equipe, Gani Çatan, correu então em direção ao animal, que caiu imóvel no meio do campo, para realizar uma massagem cardíaca, pressionando ritmicamente sua caixa torácica, observado por seus companheiros de equipe e também por seus adversários.

"A primeira coisa que me veio à mente foi fazer uma massagem cardíaca, porque não conseguia respirar. Então, arrisquei", disse Çatan à agência de notícias oficial Anadolu, acrescentando que não tem treinamento em primeiros socorros.

Quando a ave recuperou a respiração, foi retirada do campo pela equipe médica, que cuidou de sua asa ferida, disse Fatih Büyük.

O time de Gani Çatan perdeu o jogo, mas "é maravilhoso ter contribuído para salvar uma vida, isso foi o mais importante", disse o "socorrista" à Anadolu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cem-ach/rba/mcd/iga/cb/am