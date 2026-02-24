Aliados da Ucrânia instam Rússia a aceitar 'cessar-fogo incondicional'

Cerca de 30 líderes de países aliados da Ucrânia pediram à Rússia que aceite um "cessar-fogo total e incondicional", segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (24), por ocasião do quarto aniversário da invasão russa da ex-república soviética.

Os líderes da "coalizão de voluntários", que inclui países como França, Reino Unido e Alemanha, também apontaram o "alto preço que a Rússia pagou por ganhos mínimos no campo de batalha, com cerca de meio milhão de vítimas apenas no último ano".

Segundo comunicado do governo alemão, os líderes se reuniram por videoconferência com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

