Atlético-MG anuncia argentino Eduardo Domínguez como novo técnico

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira (24), a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez, que chega para substituir seu compatriota Jorge Sampaoli.

Campeão com o Estudiantes de La Plata do Troféu dos Campeões na Argentina em 2024 e 2025, Domínguez assinou contrato com o 'Galo' até o final de 2027.

"Atual campeão argentino, com grandes títulos no currículo e sólida trajetória no futebol Sul-Americano, Eduardo Domínguez é o novo comandante Atleticano!", informou o clube mineiro em suas redes sociais.

Domínguez, de 47 anos, conquistou cinco títulos desde que assumiu o Estudiantes em março de 2023.

Além do Troféu dos Campeões, foi campeão da Copa Argentina em 2023, da Copa da Liga em 2024 e do Torneio Clausura em 2025, o primeiro do clube de La Plata em 15 anos.

Na última sexta-feira, ovacionado pelos torcedores, o treinador se despediu do Estudiantes com uma vitória por 1 a 0 sobre o Sarmiento no Torneio Apertura.

"É um treinador vitorioso, que nos últimos três anos tem cinco títulos, com uma equipe grande (...), então, que ele possa nos ajudar e ser vencedor como no seu país", disse o goleiro Éverson, um dos líderes do elenco do Atlético.

Há 12 dias, o clube de Belo Horizonte anunciou a saída de Jorge Sampaoli após uma breve passagem de cinco meses. Seu contrato ia até o final de 2027.

O assistente Lucas Gonçalves comandou a equipe interinamente até a escolha de um sucessor.

Será a primeira experiência de Domínguez no Brasil, depois de ter treinado Huracán, Colón, Independiente e Estudiantes na Argentina, além do Nacional de Montevidéu no Uruguai.

O Atlético ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com dois empates em uma derrota nas três primeiras rodadas.

