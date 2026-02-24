Apresentadora de TV dos EUA oferece US$ 1 milhão por informações sobre sua mãe

A apresentadora de televisão americana Savannah Guthrie anunciou nesta terça-feira (24) que sua família está oferecendo até um milhão de dólares (5,16 milhões de reais) por informações que levem ao resgate de sua mãe, cujo paradeiro é desconhecido há 24 dias.

Guthrie reconheceu que sua mãe pode estar morta, um desfecho trágico para um caso que mantém os Estados Unidos em suspense e desconcerta a polícia.

Nancy Guthrie, de 84 anos, desapareceu de sua casa em Tucson, no Arizona, em 1º de fevereiro.

Com a voz embargada, Guthrie disse em uma publicação no Instagram que ela e seus irmãos aceitam que sua mãe pode estar morta.

"Acreditamos que ela esteja perdida", disse Guthrie. "Ela pode já ter partido". Mas a família precisa encerrar este capítulo, acrescentou.

"Precisamos que ela volte para casa. Por essa razão, oferecemos uma recompensa familiar de até um milhão de dólares por qualquer informação que nos leve a encontrá-la", disse a apresentadora. "Alguém em algum lugar sabe algo que pode trazê-la de volta para casa", acrescentou.

Investigadores federais ofereceram 100 mil dólares (516 mil reais) por informações que levem à localização da mulher ou à prisão de seus sequestradores.

O FBI divulgou fotos e um vídeo de uma pessoa mascarada se aproximando da casa de Guthrie na noite do sequestro, mas não identificou nenhum suspeito.

O xerife do condado de Pima, Chris Nanos, disse na semana passada que os investigadores descartaram qualquer envolvimento de familiares de Nancy Guthrie em seu desaparecimento.

