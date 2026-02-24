Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Japão instalará mísseis terra-ar em ilha próxima de Taiwan até 2031

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 13:06

compartilhe

SIGA

O Japão planeja implantar mísseis terra-ar em sua ilha de Yonaguni, perto de Taiwan, até março de 2031, informou o ministro japonês da Defesa nesta terça-feira (24).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esta é a primeira vez que o país informa sobre o momento em que realizará tal implantação. O ministério anunciou o plano em 2022 para reforçar suas defesas aéreas na ilha, que já conta com uma base militar japonesa. 

O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, afirmou em uma coletiva de imprensa que o envio será feito no ano fiscal de 2030, que vai de abril de 2030 a março de 2031, na ilha de Yonaguni, a cerca de 110 quilômetros a leste de Taiwan e 1.900 km a sudoeste de Tóquio. 

O anúncio veio após meses de disputas entre Japão e China. Na terça-feira, Pequim anunciou que imporia restrições à exportação sobre dezenas de empresas japonesas por supostamente contribuírem para o fortalecimento da capacidade militar japonesa. 

A primeira-ministra do Japão, a conservadora Sanae Takaichi, afirmou em novembro que Tóquio poderia intervir militarmente diante de qualquer ataque contra Taiwan, uma ilha autogovernada que a China considera parte de seu território e que não descarta tomar pela força. 

O chanceler chinês, Wang Yi, afirmou na Conferência de Segurança de Munique neste mês que as forças japonesas estão tentando "reviver o militarismo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hih/ceg/jvb/ahg/yr/aa

Tópicos relacionados:

china defesa diplomacia japao missil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay