Japão instalará mísseis terra-ar em ilha próxima de Taiwan até 2031

O Japão planeja implantar mísseis terra-ar em sua ilha de Yonaguni, perto de Taiwan, até março de 2031, informou o ministro japonês da Defesa nesta terça-feira (24).

Esta é a primeira vez que o país informa sobre o momento em que realizará tal implantação. O ministério anunciou o plano em 2022 para reforçar suas defesas aéreas na ilha, que já conta com uma base militar japonesa.

O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, afirmou em uma coletiva de imprensa que o envio será feito no ano fiscal de 2030, que vai de abril de 2030 a março de 2031, na ilha de Yonaguni, a cerca de 110 quilômetros a leste de Taiwan e 1.900 km a sudoeste de Tóquio.

O anúncio veio após meses de disputas entre Japão e China. Na terça-feira, Pequim anunciou que imporia restrições à exportação sobre dezenas de empresas japonesas por supostamente contribuírem para o fortalecimento da capacidade militar japonesa.

A primeira-ministra do Japão, a conservadora Sanae Takaichi, afirmou em novembro que Tóquio poderia intervir militarmente diante de qualquer ataque contra Taiwan, uma ilha autogovernada que a China considera parte de seu território e que não descarta tomar pela força.

O chanceler chinês, Wang Yi, afirmou na Conferência de Segurança de Munique neste mês que as forças japonesas estão tentando "reviver o militarismo".

