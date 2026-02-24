Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Meta fecha acordo para comprar milhões de chips da AMD

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 12:42

compartilhe

SIGA

A gigante de tecnologia americana Meta fechou um acordo para comprar milhões de chips de inteligência artificial da fabricante AMD, anunciaram as duas empresas nesta terça-feira (24).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Meta, matriz do Facebook e do Instagram, implementa um programa de investimentos massivo no setor de IA generativa para competir com Google, OpenAI e Microsoft. 

O acordo da Meta com a AMD ocorre poucos dias depois de a empresa liderada por Mark Zuckerberg anunciar que havia garantido um acordo para adquirir milhões de processadores nos próximos anos da rival da AMD, a Nvidia. 

Os cinco maiores fornecedores de IA dos EUA — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Oracle — anunciaram investimentos de mais de US$ 650 bilhões (R$ 3,3 trilhões) este ano no setor, quase o dobro do valor de 2025. 

Ao contrário de seus concorrentes em IA, a Meta não obtém receita com serviços na nuvem, embora afirme se beneficiar dessa tecnologia graças ao melhor desempenho em publicidade online, sua principal fonte de renda. 

A AMD se comprometeu a fornecer à Meta até seis gigawatts de unidades de processamento gráfico (GPUs), chips fundamentais para o funcionamento da inteligência artificial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-arp/msp/nn/aa

Tópicos relacionados:

eua ia tecnologicas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay