Meta fecha acordo para comprar milhões de chips da AMD

A gigante de tecnologia americana Meta fechou um acordo para comprar milhões de chips de inteligência artificial da fabricante AMD, anunciaram as duas empresas nesta terça-feira (24).

A Meta, matriz do Facebook e do Instagram, implementa um programa de investimentos massivo no setor de IA generativa para competir com Google, OpenAI e Microsoft.

O acordo da Meta com a AMD ocorre poucos dias depois de a empresa liderada por Mark Zuckerberg anunciar que havia garantido um acordo para adquirir milhões de processadores nos próximos anos da rival da AMD, a Nvidia.

Os cinco maiores fornecedores de IA dos EUA — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Oracle — anunciaram investimentos de mais de US$ 650 bilhões (R$ 3,3 trilhões) este ano no setor, quase o dobro do valor de 2025.

Ao contrário de seus concorrentes em IA, a Meta não obtém receita com serviços na nuvem, embora afirme se beneficiar dessa tecnologia graças ao melhor desempenho em publicidade online, sua principal fonte de renda.

A AMD se comprometeu a fornecer à Meta até seis gigawatts de unidades de processamento gráfico (GPUs), chips fundamentais para o funcionamento da inteligência artificial.

