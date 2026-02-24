Assine
República Dominicana restabelece sistema elétrico e abre investigação sobre apagão

24/02/2026 11:44

O governo dominicano anunciou, nesta terça-feira (24), o restabelecimento completo do sistema elétrico após um apagão em todo o país e ordenou uma investigação técnica para determinar a causa da falha. 

O apagão ocorreu na manhã de segunda-feira e afetou a capital Santo Domingo. 

As autoridades implementaram um protocolo de recuperação gradual para evitar maiores danos à infraestrutura nacional. O serviço foi totalmente restabelecido às 23h53, horário local, segundo o comunicado do Ministério da Energia. 

"Com o sistema completamente estabilizado, estão em andamento os procedimentos de investigação técnica para determinar com precisão as causas do evento inicial", disse o ministro Joel Santos, citado no comunicado. 

A estabilidade do fornecimento de energia elétrica é uma questão política e econômica de grande sensibilidade na República Dominicana. A investigação buscará esclarecer se o incidente resultou de uma falha mecânica, um erro operacional ou fatores externos. 

Em novembro, um apagão deixou grande parte da República Dominicana às escuras. Moradores também relatam frequentes interrupções de energia que duram até 10 horas.

