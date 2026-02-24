Assine
Reddit recebe multa milionária no Reino Unido por usar dados de crianças

AFP
AFP
Repórter
24/02/2026 11:20

A plataforma online Reddit foi multada em 14,47 milhões de libras (mais de 100 milhões de reais) nesta terça-feira (24) pela agência reguladora britânica de proteção de dados (ICO, na sigla em inglês) por "uso ilegal de dados pessoais de crianças". 

O site americano "não implementou um mecanismo sólido de verificação de idade e não tinha base legal para processar os dados pessoais de crianças menores de 13 anos", escreveu a agência em nota, após iniciar sua investigação em março de 2025. 

"Crianças menores de 13 anos viram seus dados pessoais coletados e usados de maneiras que não podiam entender nem controlar. Assim, estiveram potencialmente expostas a conteúdo que não deveriam ter visto", enfatizou a ICO. 

A agência reguladora explicou que os termos de uso do Reddit proíbem o acesso à plataforma a crianças menores de 13 anos, mas que não havia medidas de verificação de idade antes de julho de 2025. 

Até então, o site se limitava a perguntar a idade dos usuários, sem verificação, observou a ICO, acrescentando que "a autodeclaração traz riscos para as crianças, pois é fácil burlar esse sistema". 

"O Reddit não exige que seus usuários compartilhem informações de identidade, independente da idade, porque estamos profundamente comprometidos em proteger sua privacidade e segurança", respondeu um porta-voz da empresa nesta terça-feira, acrescentando que planeja recorrer da decisão. 

A ICO também anunciou em março de 2025 outras duas investigações sobre o uso de dados de crianças, relacionadas ao TikTok e ao site americano de compartilhamento de imagens Imgur. 

O governo trabalhista de Keir Starmer intensificou recentemente seus esforços para proteger menores online, lançando uma consulta pública sobre uma possível proibição do uso de redes sociais por menores de 16 anos.

