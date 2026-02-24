Assine
Chuvas em Minas Gerais: ao menos 20 mortos e dezenas de desaparecidos

24/02/2026 10:08

Pelo menos 20 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e mais de 400 foram obrigadas a deixar suas casas devido às fortes chuvas em Minas Gerais, informaram os bombeiros nesta terça-feira (24).

Minutos antes, haviam relatado 16 mortes. O último balanço oficial mostra 16 mortes no município de Juiz de Fora e 4 em Ubá, resultado de uma tragédia que incluiu o transbordamento de um rio, enchentes e deslizamentos de terra. 

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também está buscando dezenas de desaparecidos, confirmou um porta-voz à AFP.

