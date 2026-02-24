Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guarda Revolucionária do Irã inicia manobras militares no Golfo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 09:44

compartilhe

SIGA

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, iniciou manobras militares no Golfo, informou a televisão estatal nesta terça-feira (24), em um momento de grande tensão com os Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os exercícios "se concentram nas costas do sul e nas ilhas" e incluem mísseis, artilharia, drones, forças especiais e veículos blindados, segundo a emissora. 

O governo dos Estados Unidos enviou recentemente um grande dispositivo naval e aéreo para a região e ameaça atacar o Irã.

As manobras acontecem "com base nas ameaças existentes", afirmou à televisão o comandante das forças terrestres da Guarda, Mohammad Karami.

Depois de ordenar, em junho de 2025, ataques seletivos contra instalações nucleares no Irã, o presidente americano, Donald Trump, não descarta recorrer novamente à opção militar contra a República Islâmica em caso de fracasso das atuais negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Para aumentar a pressão, Washington enviou para a região um importante dispositivo naval e aéreo. 

Em uma mensagem publicada na segunda-feira em sua rede Truth Social, o presidente americano escreveu que preferia um acordo, mas que, caso contrário, "a situação ficaria muito ruim" para o Irã.

Delegações dos dois países devem se reunir na quinta-feira (26) na Suíça para novas conversações indiretas sob a mediação do sultanato de Omã, depois da retomada do diálogo no início de fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pdm-sbr/anb/pc/dbh/fp/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay