Guarda Revolucionária do Irã inicia manobras militares no Golfo

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, iniciou manobras militares no Golfo, informou a televisão estatal nesta terça-feira (24), em um momento de grande tensão com os Estados Unidos.

Os exercícios "se concentram nas costas do sul e nas ilhas" e incluem mísseis, artilharia, drones, forças especiais e veículos blindados, segundo a emissora.

O governo dos Estados Unidos enviou recentemente um grande dispositivo naval e aéreo para a região e ameaça atacar o Irã.

As manobras acontecem "com base nas ameaças existentes", afirmou à televisão o comandante das forças terrestres da Guarda, Mohammad Karami.

Depois de ordenar, em junho de 2025, ataques seletivos contra instalações nucleares no Irã, o presidente americano, Donald Trump, não descarta recorrer novamente à opção militar contra a República Islâmica em caso de fracasso das atuais negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Para aumentar a pressão, Washington enviou para a região um importante dispositivo naval e aéreo.

Em uma mensagem publicada na segunda-feira em sua rede Truth Social, o presidente americano escreveu que preferia um acordo, mas que, caso contrário, "a situação ficaria muito ruim" para o Irã.

Delegações dos dois países devem se reunir na quinta-feira (26) na Suíça para novas conversações indiretas sob a mediação do sultanato de Omã, depois da retomada do diálogo no início de fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pdm-sbr/anb/pc/dbh/fp/aa