Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky mostra o bunker onde organizou a resposta à invasão russa em 2022

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 08:32

compartilhe

SIGA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, divulgou um vídeo nesta terça-feira (24) em que mostra pela primeira vez o bunker onde a resposta à invasão russa foi organizada em 2022, exatamente quatro anos atrás. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Foi neste escritório, nesta pequena sala no bunker na rua Bankova [onde está a presidência], que tive minhas primeiras conversas com líderes de todo o mundo no início da guerra", diz Zelensky no vídeo de 19 minutos. 

"Foi aqui que falei com Joe Biden e disse a ele que precisava de munição, não de um táxi", relembra, referindo-se a uma declaração agora famosa feita quando o então presidente dos Estados Unidos sugeriu uma operação para retirá-lo do país.

As imagens mostram um extenso bunker da era soviética, com túneis iluminados por neon, salas de reunião e espaços reservados para cada ramo do poder: Presidência, Governo e Parlamento. 

Está localizado abaixo do complexo presidencial, que consiste em vários edifícios cercados por um muro, em meio a prédios residenciais e outras estruturas governamentais no centro da cidade. 

Desde o início da invasão, o acesso a todo o distrito governamental está proibido e cercado por diversas linhas de controle militar. 

A sede da presidência, um edifício neoclássico monumental típico da era soviética e frequentemente descrito como "stalinista", data da década de 1930, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética.

Desde o início de seu mandato presidencial em 2019, Zelensky, assim como vários de seus antecessores, planejava transferir sua administração para um local mais moderno. No entanto, com a eclosão da guerra, a infraestrutura herdada da era soviética provou ser surpreendentemente útil. 

Segundo o governo, Zelensky foi alvo de mais de dez tentativas de assassinato desde 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jc/cf/vk/pc/mab/aa/fp

Tópicos relacionados:

bunker conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay