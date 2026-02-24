Zelensky mostra o bunker onde organizou a resposta à invasão russa em 2022

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, divulgou um vídeo nesta terça-feira (24) em que mostra pela primeira vez o bunker onde a resposta à invasão russa foi organizada em 2022, exatamente quatro anos atrás.

"Foi neste escritório, nesta pequena sala no bunker na rua Bankova [onde está a presidência], que tive minhas primeiras conversas com líderes de todo o mundo no início da guerra", diz Zelensky no vídeo de 19 minutos.

"Foi aqui que falei com Joe Biden e disse a ele que precisava de munição, não de um táxi", relembra, referindo-se a uma declaração agora famosa feita quando o então presidente dos Estados Unidos sugeriu uma operação para retirá-lo do país.

As imagens mostram um extenso bunker da era soviética, com túneis iluminados por neon, salas de reunião e espaços reservados para cada ramo do poder: Presidência, Governo e Parlamento.

Está localizado abaixo do complexo presidencial, que consiste em vários edifícios cercados por um muro, em meio a prédios residenciais e outras estruturas governamentais no centro da cidade.

Desde o início da invasão, o acesso a todo o distrito governamental está proibido e cercado por diversas linhas de controle militar.

A sede da presidência, um edifício neoclássico monumental típico da era soviética e frequentemente descrito como "stalinista", data da década de 1930, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética.

Desde o início de seu mandato presidencial em 2019, Zelensky, assim como vários de seus antecessores, planejava transferir sua administração para um local mais moderno. No entanto, com a eclosão da guerra, a infraestrutura herdada da era soviética provou ser surpreendentemente útil.

Segundo o governo, Zelensky foi alvo de mais de dez tentativas de assassinato desde 2022.

