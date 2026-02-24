Assine
Bélgica investiga imagens de pornografia infantil encontradas na cela do pedófilo Dutroux

24/02/2026 08:32

As autoridades belgas iniciaram uma investigação após encontrarem imagens de pornografia infantil na cela do conhecido pedófilo Marc Dutroux, condenado por sequestro, estupro e assassinato de meninas e adolescentes. 

Dutroux, considerado um dos piores criminosos da Bélgica, foi condenado em 2004 à prisão perpétua por sequestrar e estuprar seis meninas e adolescentes, e matar quatro delas. Ele deixou duas delas, Julie e Mélissa, morrerem de fome. 

Ele foi preso em 1996 e permanece em regime de isolamento desde então. 

O promotor de Brabante Valão, província belga onde fica a penitenciária de Nivelles, confirmou à agência de notícias Belga na noite de segunda-feira a informação revelada pela revista Humo. 

Durante uma inspeção na prisão em 2024, autoridades encontraram aproximadamente 200 fotos pornográficas na cela de Dutroux, apesar do regime de isolamento, segundo a Humo. De acordo com a revista, metade dessas fotos mostrava crianças nuas. 

O criminoso se defendeu por meio de seu advogado. Ele alega ser vítima de "assédio" por outros detentos que teriam colocado as fotos em sua cela sem seu conhecimento, acrescenta a Humo. 

Seu advogado, Bruno Dayez, não comentou a notícia. Dayez tentou conseguir sua libertação em 2021, após 25 anos atrás das grades. 

Um documento pericial extremamente negativo de 2020 o impediu. Este laudo psiquiátrico alerta que Marc Dutroux deve sempre ser considerado um psicopata e que o risco de reincidência é muito alto.

mad/fpo/vk/erl/jc/aa

