Bélgica investiga imagens de pornografia infantil encontradas na cela do pedófilo Dutroux

As autoridades belgas iniciaram uma investigação após encontrarem imagens de pornografia infantil na cela do conhecido pedófilo Marc Dutroux, condenado por sequestro, estupro e assassinato de meninas e adolescentes.

Dutroux, considerado um dos piores criminosos da Bélgica, foi condenado em 2004 à prisão perpétua por sequestrar e estuprar seis meninas e adolescentes, e matar quatro delas. Ele deixou duas delas, Julie e Mélissa, morrerem de fome.

Ele foi preso em 1996 e permanece em regime de isolamento desde então.

O promotor de Brabante Valão, província belga onde fica a penitenciária de Nivelles, confirmou à agência de notícias Belga na noite de segunda-feira a informação revelada pela revista Humo.

Durante uma inspeção na prisão em 2024, autoridades encontraram aproximadamente 200 fotos pornográficas na cela de Dutroux, apesar do regime de isolamento, segundo a Humo. De acordo com a revista, metade dessas fotos mostrava crianças nuas.

O criminoso se defendeu por meio de seu advogado. Ele alega ser vítima de "assédio" por outros detentos que teriam colocado as fotos em sua cela sem seu conhecimento, acrescenta a Humo.

Seu advogado, Bruno Dayez, não comentou a notícia. Dayez tentou conseguir sua libertação em 2021, após 25 anos atrás das grades.

Um documento pericial extremamente negativo de 2020 o impediu. Este laudo psiquiátrico alerta que Marc Dutroux deve sempre ser considerado um psicopata e que o risco de reincidência é muito alto.

