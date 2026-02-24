Tailândia denuncia troca de tiros com forças do Camboja na fronteira

O Exército tailandês afirmou que trocou tiros com forças cambojanas ao longo da fronteira nesta terça-feira (24) e acusou o país vizinho de violar a trégua estabelecida em dezembro, mas o governo do Camboja negou a acusação.

Segundo um comunicado militar, tropas cambojanas "lançaram uma granada de 40 mm" perto de uma patrulha tailandesa na província fronteiriça de Sisaket, o que provocou a resposta dos soldados tailandeses.

O Camboja rejeitou as acusações. O ministro da Informação, Neth Pheaktra, declarou à AFP que "as afirmações são totalmente falsas, fabricadas e distorcem gravemente os fatos com a intenção deliberada de enganar a opinião pública e provocar tensão ao longo da fronteira entre o Camboja e a Tailândia".

