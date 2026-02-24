Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tailândia denuncia troca de tiros com forças do Camboja na fronteira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 06:48

compartilhe

SIGA

O Exército tailandês afirmou que trocou tiros com forças cambojanas ao longo da fronteira nesta terça-feira (24) e acusou o país vizinho de violar a trégua estabelecida em dezembro, mas o governo do Camboja negou a acusação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo um comunicado militar, tropas cambojanas "lançaram uma granada de 40 mm" perto de uma patrulha tailandesa na província fronteiriça de Sisaket, o que provocou a resposta dos soldados tailandeses.

O Camboja rejeitou as acusações. O ministro da Informação, Neth Pheaktra, declarou à AFP que "as afirmações são totalmente falsas, fabricadas e distorcem gravemente os fatos com a intenção deliberada de enganar a opinião pública e provocar tensão ao longo da fronteira entre o Camboja e a Tailândia".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tp-suy/bfi/meb/pc/fp

Tópicos relacionados:

camboja conflito tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay