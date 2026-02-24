Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China anuncia medidas contra empresas japonesas por vínculos militares

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 06:36

compartilhe

SIGA

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta terça-feira (24) controles de exportação contra 20 entidades japonesas, incluindo a agência espacial e a empresa Mitsubishi, acusadas de ajudar a fortalecer a capacidade militar do Japão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ministério incluiu outras 20 entidades japonesas, como a Subaru, em uma "lista de vigilância" para controlar a exportação de "produtos de uso duplo".

"As medidas mencionadas pretendem restringir a 'remilitarização' do Japão e suas ambições nucleares. As medidas são completamente legítimas, razoáveis e legais", afirmou o ministério chinês em um comunicado.

"As ações legais da China são direcionadas contra um pequeno número de entidades japonesas, com medidas relevantes dirigidas a produtos de uso duplo, e não afetam as negociações econômicas normais e o comércio entre China e Japão", acrescenta a nota.

"As entidades japonesas honestas e que cumprem a lei não têm com o que se preocupar", afirma o comunicado. 

As empresas poderão solicitar sua retirada da lista de vigilância caso cooperem com os termos chineses de verificação. 

A China intensificou a pressão sobre o país vizinho desde que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugeriu em novembro que Tóquio poderia reagir militarmente a um ataque contra Taiwan, a ilha de governo autônomo que Pequim considera como parte de seu território. 

A China anunciou em fevereiro uma proibição à exportação de produtos de "uso duplo", que têm potenciais aplicações militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mya-dhw/mtp/mas/cr/fp

Tópicos relacionados:

china comercio diplomacia japao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay