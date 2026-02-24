Polícia britânica concede liberdade sob fiança a ex-embaixador vinculado a Epstein

O ex-embaixador e ex-ministro britânico Peter Mandelson foi liberado mediante fiança na manhã desta terça-feira (24), após ser detido por denúncias vinculadas ao caso do falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

"Um homem de 72 anos detido por suspeitas de conduta indevida no exercício de um cargo público foi liberado mediante fiança, enquanto as investigações continuam", anunciou a polícia londrina em um comunicado, sem especificar sua identidade, como é costume no Reino Unido.

O homem liberado é Lord Peter Mandelson, indicou a agência de notícias britânica Press Association, citando uma fonte policial.

Em 3 de fevereiro, a polícia de Londres anunciou a abertura de uma investigação contra Mandelson depois que o seu nome foi citado em documentos dos arquivos de Epstein, divulgados no final de janeiro pelas autoridades dos Estados Unidos.

Segundo esses arquivos, o ex-embaixador teria transmitido a Epstein informações que poderiam influenciar os mercados, especialmente durante o seu período como ministro no governo de Gordon Brown (2008-2010).

Epstein foi encontrado morto na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores.

O endinheirado financista nova-iorquino, cuja morte foi considerada um suicídio, tinha sido condenado em 2008 por solicitar serviços de prostituição de uma menor de idade.

Seus extensos vínculos com políticos, celebridades e acadêmicos de todo o mundo, especialmente após sua libertação em 2009, tornaram-se politicamente explosivos em todo o planeta.

