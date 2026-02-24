Wall Street fecha em baixa por incertezas ligadas ao comércio

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira (23), pressionada pelas incertezas comerciais causadas por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos contra as tarifas do presidente Donald Trump, enquanto persiste a preocupação com a inteligência artificial (IA).

O índice Dow Jones cedeu 1,66%, o Nasdaq recuou 1,13% e o S&P 500 caiu 1,04%.

"O medo começa a se espalhar em Wall Street por vários fatores", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments. Um deles foi a decisão da Justiça de declarar ilegal grande parte das tarifas impostas por Trump em seu segundo mandato.

"Os investidores reagem negativamente a essa notícia porque acreditavam na semana passada que os reembolsos das tarifas adicionais poderiam sustentar os lucros empresariais a curto prazo. Mas isso claramente se tornou menos provável", explicou José Torres, da Interactive Brokers.

Em resposta ao revés na Justiça, Trump anunciou um aumento das tarifas globais dos Estados Unidos de 10% para 15%, com efeito imediato.

Paralelamente, o mercado segue preocupado com as consequências do desenvolvimento da IA. "Muitos temem que ela elimine grande parte do valor de mercado" de empresas importantes de tecnologia "ou as obrigue a mudar sua forma de operar", disse Adam Sarhan.

A ação da IBM, vítima mais recente dessa preocupação, caiu mais de 13% hoje, pressionada pelo lançamento de uma ferramenta de IA da empresa californiana Anthropic. Por este motivo, os resultados trimestrais da gigante dos chips Nvidia serão acompanhados com atenção nesta semana.

Caso esses resultados financeiros não sejam bem-recebidos, "o mercado pode registrar um retrocesso muito importante", advertiu Sarhan.

