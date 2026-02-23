Irmã do líder norte-coreano é promovida no partido governante

A influente política norte-coreana Kim Yo Jong, irmã do líder da Coreia do Norte Kim Jong Un, foi promovida dentro da estrutura do partido governante durante o congresso quinquenal da organização, informou nesta terça-feira (24, data local) a imprensa estatal.

Na segunda-feira, o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores nomeou Kim Yo Jong — até então subdiretora — como diretora de departamento de pleno direito, anunciou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês), órgão oficial de Pyongyang.

No domingo, Kim Jong Un foi reeleito por unanimidade pelo partido para o cargo supremo de secretário-geral, informou a mídia oficial na segunda-feira.

Milhares de quadros de elite compareceram à capital Pyongyang para a reunião que, a cada cinco anos, orienta a ação do Estado em todos os âmbitos, desde a diplomacia até o planejamento da guerra.

Este congresso oferece una rara visão do funcionamento político da hermética Coreia do Norte e é visto amplamente como um fórum para que Kim Jong Un mostre seu firme controle do poder.

Kim Yo Jong foi durante muito tempo uma das auxiliares mais próximas de seu irmão e uma das mulheres mais influentes do regime norte-coreano.

Nascida no fim da década de 1980, segundo o governo sul-coreano, é um dos três filhos do pai e antecessor de Kim Jong Un, Kim Jong Il, com sua terceira parceira conhecida, a ex-dançarina Ko Yong Hui.

Foi educada na Suíça junto com seu irmão e ascendeu rapidamente na hierarquia de governo, uma vez que ele herdou o poder após a morte de seu pai em 2011.

Em 2018, visitou a Coreia do Sul para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, durante um período de aproximação entre os países.

Pyongyang também utiliza com frequência o seu nome para emitir comunicados nos quais a Coreia do Norte expõe suas posições ou critica a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Durante o congresso, que durará vários dias, espera-se que Kim Jong Un revele a próxima fase do programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

