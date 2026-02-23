Italianos correm risco de eliminação na Champions; PSG e Real Madrid tentam confirmar vaga nas oitavas

Referência há décadas, o futebol italiano pode ficar sem nenhum representante na Liga dos Campeões, com Inter, Juventus e Atalanta precisando de uma virada para salvar a honra do 'calcio', enquanto PSG e Real Madrid têm a chance de garantir a vaga nas oitavas de final jogando em casa.

Desde a criação da Champions League em 1992, com um formato diferente das fases eliminatórias de ida e volta que caracterizavam a 'Copa dos Campeões da Europa', a Itália sempre teve pelo menos um time nas oitavas de final (nas temporadas 2000/2001 e 2001/2002, a segunda fase foi disputada em formato de grupos, e as fases eliminatórias começaram já nas quartas de final, sem nenhuma equipe italiana).

Na década de 1990, houve sete finais consecutivas com times italianos (Sampdoria em 1992; Milan em 1993, 1994 e 1995; e Juventus em 1996, 1997 e 1998), com dois títulos (Milan em 1994 e Juventus em 1996). A temporada 2002-2003 chegou a ter uma final entre dois representantes da Serie A. Nessa ocasião o Milan venceu a Juve nos pênaltis.

No entanto, desde o título conquistado pela Inter sob o comando do técnico português José Mourinho em 2010, o futebol italiano não ergueu mais a 'Orelhuda' e perdeu quatro finais (Juventus duas vezes, em 2015 e 2017, e Inter também duas vezes, em 2023 e 2025).

- Inter, Juventus e Atalanta precisam de viradas -

O declínio do futebol italiano, cujo campeonato era a referência mundial e atraiu os maiores craques durante décadas, também se reflete na seleção do país. Tetracampeã (1934, 1938, 1982 e 2006), a 'Nazionale' ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo e vai precisar disputar a repescagem para tentar se classificar para o torneio que será disputado de junho a julho deste ano na América do Norte.

Com o atual campeão da Serie A, o Napoli, já eliminado na primeira fase, a presença de um time italiano nas oitavas de final da Liga dos Campeões depende necessariamente de viradas.

Nesta terça-feira, a Inter precisa reverter uma desvantagem de dois gols após a derrota na Noruega na semana passada para o surpreendente Bodo/Glimt (3-1).

Com o capitão Lautaro Martínez em dúvida após se lesionar no jogo de ida, os líderes da Serie A e atuais vice-campeões europeus terão um desafio difícil contra uma equipe que já conseguiu derrotar dois gigantes - Manchester City e Atlético de Madrid - na fase de liga da Champions.

A missão parece ainda mais árdua para Juventus e Atalanta, que precisam reverter as derrotas para Galatasaray (5-2) e Borussia Dortmund (2-0), respectivamente, na quarta-feira.

Um dos favoritos ao título, o Paris Saint-Germain, atual campeão, precisa confirmar sua superioridade contra o Monaco (a quem derrotou por 3 a 2 no jogo de ida) para garantir uma vaga nas oitavas de final contra Barcelona ou Chelsea.

- Tensão no Bernabéu -

Newcastle e Bayer Leverkusen também têm tudo para se classificar. Só uma hecatombe tira a vaga do time inglês, que goleou na visita ao Qarabag (6-1) enquanto a equipe alemã venceu o Olympiacos por 2 a 0 em Atenas.

As outras duas vagas serão decididas em Madri. Nesta terça-feira, o Atlético precisa apresentar sua melhor versão para garantir a classificação contra o Club Brugge (3 a 3 no jogo de ida), enquanto que na quarta-feira o Real Madrid defenderá a vantagem conquistada em Lisboa contra o Benfica (1 a 0).

Com a ausência de Mourinho, expulso no jogo de ida, e no que poderia ter sido seu retorno ao Bernabéu, grande parte da atenção no estádio 'merengue' deveria se concentrar em Gianluca Prestianni, acusado por Vinícius Júnior de insultos racistas em Lisboa... mas a Uefa anunciou nesta segunda-feira a suspensão provisória do atacante argentino de 20 anos.

Essas duas ausências devem aliviar a tensão no Bernabéu e permitir que o Real Madrid se concentre em um único objetivo: garantir sua vaga nas oitavas de final.

--- Programação dos jogos de volta do plyoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões (horário de Brasília):

Terça-feira

(14h45) Atlético de Madrid (ESP) - Club Brugge (BEL) (3-3)

(17h00) Newcastle (ING) - Qarabag (AZE) (6-1)

Inter (ITA) - Bodo/Glimt (NOR) (1-3)

Bayer Leverkusen (ALE) - Olympiacos (GRE) (2-0)

Quarta-feira

(14H45) Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (ALE) (0-2)

(17H00) Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR) (2-5)

Paris Saint-Germain (FRA) - Monaco (FRA) (3-2)

Real Madrid (ESP) - Benfica (POR) (1-0)

