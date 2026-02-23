Laporta diz que Barça recusou oferta de 250 milhões de euros do PSG por Yamal

O ex-presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou que o clube catalão recusou uma oferta de € 250 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual) do Paris Saint-Germain pela contratação do prodígio espanhol Lamine Yamal quando ele tinha apenas 17 anos, segundo reportagens da imprensa espanhola divulgadas nesta segunda-feira (23).

"Quando o PSG nos ofereceu € 250 milhões por Lamine Yamal e nós rejeitamos, ele tinha 17 anos. Algumas pessoas acharam que estávamos loucos", disse Laporta durante uma aparição pública para marcar o lançamento de seu livro, que marca o início de sua campanha de reeleição.

Em novembro de 2024, Enric Masip, assessor de Laporta, já havia mencionado essa oferta do PSG à imprensa espanhola, antes de o clube francês negá-la ao jornal L'Équipe.

Laporta, de 63 anos, comandava o clube catalão desde 2021, após uma primeira passagem entre 2003 e 2010.

Mas ele renunciou no início de fevereiro para poder concorrer à reeleição em 15 de março. Ele é considerado o favorito nestas eleições.

Lamine Yamal, de 18 anos, joga no Barça desde as categorias de base. Ele tem contrato com o clube até 2031.

PSG e Barça construíram uma rivalidade única na Europa desde a compra do PSG pelo fundo catari QSI em 2011, incluindo inúmeros confrontos, transferências e relações tensas.

Além disso, o clube parisiense levou embora as duas maiores estrelas do Barça, Neymar em 2017 e Lionel Messi em 2021, obrigando os catalães a fazerem investimentos exorbitantes para tentar compensar as duas saídas.

Ousmane Dembélé também deixou o time espanhol, para a alegria do PSG, com quem conquistou a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro em 2025.

E na janela de transferências de inverno do mês passado, o PSG mais uma vez contratou um talento do Barça, desta vez o jovem Dro Fernández.

"A situação foi desagradável", admitiu Laporta na época.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bdx/bdu/raa/ag/aam/am