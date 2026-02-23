Assine
Manchester United vence Everton (1-0) e se consolida na zona da Champions

23/02/2026 20:12

O Manchester United garantiu uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Everton nesta segunda-feira (23), na última partida da 27ª rodada da Premier League, e se consolidou na quarta colocação com três pontos de vantagem sobre o Chelsea (5º). 

Um gol do atacante esloveno Benjamin Sesko no segundo tempo (71') fez com que os 'Red Devils' voltassem a vencer desde a chegada do técnico Michael Carrick, após o empate em 1 a 1 com o West Ham na rodada anterior. 

Cauteloso demais durante boa parte da partida, o Everton (9º, 37 pontos) não conseguiu incomodar o Manchester United e sofreu sua segunda derrota consecutiva na Premier League.

No gol dos visitantes, o brasileiro Matheus Cunha deu um passe perfeito para Bryan Mbeumo, que então tocou para Sesko, livre na área, que não desperdiçou a oportunidade.

O atacante esloveno superou o goleiro Jordan Pickford e marcou seu sétimo gol na temporada. 

O United teve então que resistir a uma pressão do Everton na reta final, com o goleiro belga Sennen Lammens desviando para cima do travessão um potente chute de longa distância do zagueiro Michael Keane.

Após ter mantido o gol intacto em apenas duas partidas durante toda a temporada antes da saída de Ruben Amorim, os 'Red Devils' conseguiram chegar a três jogos sem sofrer gols em seis partidas sob o comando de Carrick, e começa a ver mais de perto o tão aguardado retorno à Liga dos Campeões após três temporadas. 

Já o Everton do técnico David Moyes agora acumula sete jogos sem vencer em casa, enquanto luta para se adaptar à vida em seu novo estádio, o Dickinson Hill, com capacidade para 52 mil pessoas.

--- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Sábado, 21 de fevereiro

Aston Villa - Leeds 1 - 1

Chelsea - Burnley 1 - 1

Brentford - Brighton 0 - 2

West Ham - AFC Bournemouth 0 - 0

Manchester City - Newcastle 2 - 1

Domingo, 22 de fevereiro

Nottingham - Liverpool 0 - 1

Crystal Palace - Wolverhampton 1 - 0

Sunderland - Fulham 1 - 3

Tottenham - Arsenal 1 - 4

Segunda-feira, 23 de fevereiro

Everton - Manchester United 0 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35

2. Manchester City 56 27 17 5 5 56 25 31

3. Aston Villa 51 27 15 6 6 38 28 10

4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11

5. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17

6. Liverpool 45 27 13 6 8 42 35 7

7. Brentford 40 27 12 4 11 40 37 3

8. AFC Bournemouth 38 27 9 11 7 43 45 -2

9. Everton 37 27 10 7 10 29 31 -2

10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3

11. Newcastle 36 27 10 6 11 38 39 -1

12. Sunderland 36 27 9 9 9 28 33 -5

13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3

14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2

15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9

16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4

17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14

18. West Ham 25 27 6 7 14 32 49 -17

19. Burnley 19 27 4 7 16 29 52 -23

20. Wolverhampton 10 28 1 7 20 18 51 -33

