Manchester United vence Everton (1-0) e se consolida na zona da Champions
O Manchester United garantiu uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Everton nesta segunda-feira (23), na última partida da 27ª rodada da Premier League, e se consolidou na quarta colocação com três pontos de vantagem sobre o Chelsea (5º).
Um gol do atacante esloveno Benjamin Sesko no segundo tempo (71') fez com que os 'Red Devils' voltassem a vencer desde a chegada do técnico Michael Carrick, após o empate em 1 a 1 com o West Ham na rodada anterior.
Cauteloso demais durante boa parte da partida, o Everton (9º, 37 pontos) não conseguiu incomodar o Manchester United e sofreu sua segunda derrota consecutiva na Premier League.
No gol dos visitantes, o brasileiro Matheus Cunha deu um passe perfeito para Bryan Mbeumo, que então tocou para Sesko, livre na área, que não desperdiçou a oportunidade.
O atacante esloveno superou o goleiro Jordan Pickford e marcou seu sétimo gol na temporada.
O United teve então que resistir a uma pressão do Everton na reta final, com o goleiro belga Sennen Lammens desviando para cima do travessão um potente chute de longa distância do zagueiro Michael Keane.
Após ter mantido o gol intacto em apenas duas partidas durante toda a temporada antes da saída de Ruben Amorim, os 'Red Devils' conseguiram chegar a três jogos sem sofrer gols em seis partidas sob o comando de Carrick, e começa a ver mais de perto o tão aguardado retorno à Liga dos Campeões após três temporadas.
Já o Everton do técnico David Moyes agora acumula sete jogos sem vencer em casa, enquanto luta para se adaptar à vida em seu novo estádio, o Dickinson Hill, com capacidade para 52 mil pessoas.
--- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
Sábado, 21 de fevereiro
Aston Villa - Leeds 1 - 1
Chelsea - Burnley 1 - 1
Brentford - Brighton 0 - 2
West Ham - AFC Bournemouth 0 - 0
Manchester City - Newcastle 2 - 1
Domingo, 22 de fevereiro
Nottingham - Liverpool 0 - 1
Crystal Palace - Wolverhampton 1 - 0
Sunderland - Fulham 1 - 3
Tottenham - Arsenal 1 - 4
Segunda-feira, 23 de fevereiro
Everton - Manchester United 0 - 1
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35
2. Manchester City 56 27 17 5 5 56 25 31
3. Aston Villa 51 27 15 6 6 38 28 10
4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11
5. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17
6. Liverpool 45 27 13 6 8 42 35 7
7. Brentford 40 27 12 4 11 40 37 3
8. AFC Bournemouth 38 27 9 11 7 43 45 -2
9. Everton 37 27 10 7 10 29 31 -2
10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3
11. Newcastle 36 27 10 6 11 38 39 -1
12. Sunderland 36 27 9 9 9 28 33 -5
13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3
14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2
15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9
16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4
17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14
18. West Ham 25 27 6 7 14 32 49 -17
19. Burnley 19 27 4 7 16 29 52 -23
20. Wolverhampton 10 28 1 7 20 18 51 -33
