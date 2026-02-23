Rodada do Campeonato Argentino é suspensa em 'repúdio' a denúncia contra AFA

A nona rodada do torneio Apertura da Argentina foi suspensa nesta segunda-feira (23) a pedido dos clubes em solidariedade à Associação do Futebol Argentino (AFA), que é alvo de uma denúncia de evasão fiscal pela qual o presidente da entidade, Claudio 'Chiqui' Tapia, foi intimado a depor.

Em reunião do Comitê Executivo da liga argentina, os dirigentes do clubes solicitaram por unanimidade a suspensão das partidas do campeonato nacional programadas entre quinta-feira, 5 de março, e domingo, 8 de março, informou a AFA em comunicado.

A medida se deu "em repúdio à denúncia apresentada pela ARCA (agência oficial de arrecadação de impostos) contra a Associação de Futebol Argentino", diz o comunicado divulgado pela entidade máxima do futebol na Argentina.

O pedido foi aprovado e a rodada foi suspensa, disse à AFP uma fonte próxima do caso.

No entanto, a sétima e a oitava rodadas do torneio Apertura serão disputadas até o dia 5 de março.

A AFA, seu presidente e outros quatro dirigentes estão sendo investigados em um caso que apura se a poderosa entidade do futebol reteve indevidamente e deixou de depositar aproximadamente 19 bilhões de pesos (cerca de R$ 67 milhões na cotação atual) em impostos e contribuições previdenciárias entre março de 2024 e setembro de 2025.

- A nona rodada coincidia com intimação -

A nona rodada estava programada para começar exatamente no dia em que Tapia deve depor perante os tribunais nesse caso. O tesoureiro da AFA e outros três diretores também devem comparecer para presta depoimento.

Por conta dessa intimação, na semana passada um juiz havia proibido Tapia de deixar o país, mas nesta segunda-feira o mesmo magistrado o autorizou a viajar à Colômbia e ao Brasil em troca de uma fiança de cinco milhões de pesos (R$ 18,9 mil).

Tapia havia solicitado autorização de viagem para participar de um evento da Federação Colombiana de Futebol em Barranquilla e, em seguida, de uma reunião do conselho da Conmebol no Rio de Janeiro, entre 23 e 28 de fevereiro.

Com a decisão judicial emitida nesta segunda-feira, espera-se que Tapia compareça à Finalíssima entre Argentina e Espanha, que será disputada no Catar, no dia 27 de março.

- "Ataque coordenado" -

A AFA negou na última sexta-feira ter "qualquer dívida pendente relacionada às obrigações tributárias citadas como base para a denúncia apresentada pela ARCA".

"A ARCA pretende considerar que essas obrigações, que ainda não venceram e que ela sequer consegue cobrar, se tornam a base para a possível prática de um crime tributário, em flagrante contradição com as normas jurídicas vigentes", acrescenta a entidade.

Além deste caso, a AFA também está sendo investigada por possível lavagem de dinheiro. A organização foi alvo de uma operação de busca e apreensão em dezembro passado para coletar documentos referentes a transações suspeitas com uma instituição financeira privada.

A associação atribuiu as decisões judiciais a um "ataque coordenado" do governo do presidente da Argentina, Javier Milei.

A AFA sustentou que os processos judiciais contra ela são uma resposta à pressão para impor a conversão dos clubes em sociedades anônimas esportivas, como são as SAFs no Brasil, um modelo apoiado por Milei e amplamente rejeitado pelo futebol argentino.

tev/raa/cb/am