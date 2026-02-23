Governo revoga decreto sobre hidrovias na Amazônia após protestos indígenas
O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (23), a revogação de um decreto que previa a expansão de portos em rios da Amazônia para o transporte de grãos, após semanas de protestos indígenas, incluindo a ocupação de um terminal da multinacional Cargill.
A revogação do decreto era uma exigência de manifestantes que acampavam há mais de um mês em frente à entrada do terminal desse gigante agroindustrial americano na cidade de Santarém, estado do Pará.
Os protestos continuaram apesar de, há duas semanas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter anunciado a suspensão da dragagem no rio Tapajós, um afluente do rio Amazonas.
"Hoje se firmou a decisão pela revogação do decreto 12.600", disse o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, em coletiva de imprensa em Brasília após se reunir com representantes indígenas.
"Esse é um governo, inclusive, que leva a escuta ao ponto de recuar de uma decisão própria por entender, compreender a posição desses povos", acrescentou.
As comunidades indígenas brasileiras se opõem à expansão portuária e, em particular, à dragagem de rios, que consideram vitais para seu modo de vida.
