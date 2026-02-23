Na zona de rebaixamento, Mallorca demite técnico

O Mallorca, atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, anunciou nesta segunda-feira (23) a demissão do técnico Jagoba Arrasate.

"A decisão, tomada após uma análise do desempenho da equipe, reflete o desejo do clube de iniciar um novo capítulo com o objetivo de reverter a atual tendência e enfrentar os desafios restantes da temporada com a melhor chance possível de sucesso", explicou o clube em um comunicado.

Arrasate, que também já treinou a Real Sociedad e o Osasuna na primeira divisão, não poderá, portanto, completar sua segunda temporada no comando do Mallorca.

Em seu primeiro ano no clube, ele levou a equipe ao décimo lugar na LaLiga. Atualmente, o time ocupa a 18ª posição após três derrotas consecutivas, a mais recente no domingo, diante do Celta de Vigo (2 a 0), e está a apenas um ponto da zona de permanência na primeira divisão, atualmente ocupada pelo Elche.

