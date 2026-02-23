Mayweather e Pacquiao vão se enfrentar em revanche após 11 anos

Quase cinquentões, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao vão se enfrentar novamente no dia 19 de setembro, em Las Vegas, em uma revanche da memorável luta de 2015, anunciou a Netflix nesta segunda-feira (23).

Mayweather, com um cartel de 50 vitórias e nenhuma derrota, venceu aquela luta por decisão unânime.

O combate, também realizado na capital mundial dos jogos de azar, ficou conhecido como 'Luta do Século', embora o espetáculo no ringue não tenha correspondido totalmente ao sucesso estrondoso de bilheteria.

Mayweather, que chega aos 49 anos nesta terça, anunciou seu retorno ao boxe profissional na sexta-feira.

Desde que se aposentou em 2017, 'Money' participou de inúmeras lutas de exibição e, antes de enfrentar Pacquiao, tem um duelo marcado contra outra lenda do boxe, seu compatriota Mike Tyson, nos próximos meses.

Pacquiao, de 47 anos, também retornou aos ringues em julho de 2015, causando uma forte impressão com um empate contra o campeão dos meio-médios do WBC, Mario Barrios.

"Floyd e eu proporcionamos ao mundo aquela que continua sendo a maior luta da história do boxe", relembrou Pacquiao no anúncio da Netflix, que transmitirá a luta globalmente.

"Os fãs esperaram tempo suficiente, eles merecem essa revanche, e agora ela será ainda maior", afirmou o filipino, que possui um cartel de 62 vitórias, 8 derrotas e 3 empates.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ag/aam/cb