Petróleo cai à espera de diálogo entre Irã e EUA

As cotações do petróleo fecharam com leve baixa nesta segunda-feira (23), à espera de novas negociações entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano, embora os investidores permaneçam alertas diante do risco de uma escalada.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em abril, caiu 0,38%, para 71,49 dólares. Seu equivalente no marcado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate, cujos contratos vencem no mesmo mês, caiu 0,26%, para 66,31 dólares.

"Um ataque contra o Irã — ou um hipotético acordo com vistas a evitá-lo — continua fazendo os preços [do petróleo] flutuar", assinalou Gregory Brew, do Eurasia Group.

O Irã advertiu nesta segunda que qualquer ataque dos Estados Unidos, inclusive um "ataque limitado", o forçaria a dar uma resposta "enérgica", depois que o presidente americano Donald Trump mencionou essa opção em caso de fracasso das conversas.

Mas, por ora, o diálogo continua: depois de duas sessões desde o início de fevereiro, os Estados Unidos confirmaram mais uma para a próxima quinta-feira.

Esta "terceira rodada de negociações [...] sugere que a desescalada por via diplomática continua sendo possível, mesmo quando pareça pouco provável", acrescentou Brew.

Trump posicionou recentemente forças navais e aéreas significativas no Oriente Médio, e o Irã advertiu nesta segunda sobre o risco de uma escalada para além de suas fronteiras em caso de ataque.

Em paralelo, os investidores ainda tentam interpretar os efeitos da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que invalida uma parte das tarifas impostas por Trump desde que ele voltou ao cargo no ano passado.

A decisão "pode ter um impacto positivo no consumo e no investimento", disse Christopher Waller, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. "Mas o alcance e a duração deste impacto são incertos", acrescentou.

