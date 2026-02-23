Gigantes de IA dos EUA acusam rivais chineses de roubo em massa de dados

A empresa americana de inteligência artificial Anthropic afirmou, nesta segunda-feira (23), ter descoberto campanhas de três empresas chinesas de IA para extrair ilegalmente capacidades do seu chatbot Claude, no que descreveu como um roubo de propriedade intelectual em escala industrial.

A Anthropic apontou que DeepSeek, Moonshot AI e MiniMax utilizaram uma técnica conhecida como "destilação", que consiste em usar os resultados de um sistema de IA mais potente para melhorar rapidamente o desempenho de outro menos capaz.

"Essas campanhas estão aumentando em intensidade e sofisticação", disse a empresa em comunicado. "A janela de atuação é estreita."

A destilação é uma prática comum no desenvolvimento de IA, que as empresas costumam usar para criar versões mais baratas e menores de seus próprios modelos.

A prática ganhou manchetes há um ano, quando o lançamento de um modelo de IA generativa de baixo custo da DeepSeek teve um desempenho semelhante ao do ChatGPT e de outros chatbots americanos líderes de mercado, o que abalou as suposições sobre a hegemonia dos Estados Unidos nesse setor.

Segundo a Anthropic, as empresas alcançaram seus objetivos por meio de aproximadamente 16 milhões de interações com o seu modelo Claude e 24 mil contas falsas.

Isso permitiu que os três laboratórios extraíssem capacidades que não haviam desenvolvido de forma independente, a uma fração do custo. Ao fazê-lo, contornaram os controles de exportação sobre tecnologia avançada americana, acrescentou a companhia.

A Anthropic alega que essa prática representa riscos para a segurança nacional, pois é improvável que os modelos construídos por meio de destilação ilícita mantenham os mecanismos de segurança concebidos para evitar usos indevidos, como restrições a ajudar a desenvolver armas biológicas ou facilitar ciberataques.

A OpenAI, arquirrival da Anthropic e criadora do ChatGPT, apresentou acusações semelhantes a legisladores nos Estados Unidos no início deste mês.

A Anthropic pediu respostas coordenadas da indústria e do governo para enfrentar algo que, segundo afirma, nenhuma empresa consegue enfrentar sozinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/mlm/mvl/mel/ic/am