Trump nega desacordo com chefe de Estado-Maior dos EUA sobre Irã

O presidente Donald Trump desmentiu nesta segunda-feira (23) as informações da imprensa segundo as quais o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o general Dan Caine, teria o advertido contra uma intervenção militar de grande envergadura no Irã.

"O general Caine, como todos nós, preferiria não ver uma guerra, mas se fosse tomada a decisão de intervir militarmente contra o Irã, ele acredita que seria algo fácil de vencer", escreveu presidente republicano em sua rede Truth Social.

