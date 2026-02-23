Auger-Aliassime vence Zhizhen na 1ª rodada do ATP 500 de Dubai
O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 8 do mundo e principal cabeça de chave do ATP 500 de Dubai, precisou de seis match points para eliminar o chinês Zhang Zhizhen (N.263) nesta segunda-feira (23), na primeira rodada do torneio.
"Em algum momento parei de contar [os match points], estava ficando muito frustrante", reconheceu Auger-Aliassime, que fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), em uma hora e 50 minutos.
O canadense de 25 anos, vice-campeão em Dubai na temporada passada, chegou à final dos últimos dois torneios que disputou: venceu o ATP 250 de Montpellier e foi derrotado pelo australiano Alex De Minaur (N.6) no ATP 500 de Roterdã.
Também nesta segunda-feira, o veterano suíço Stan Wawrinka (N.99), de 40 anos, derrotou o libanês Benjamin Hassan (N.289) em dois sets (7-5 e 6-3), diante da ilustre presença nas tribunas do lendário Roger Federer, seu compatriota, oito vezes campeão em Dubai.
-- Resultados desta segunda-feira do ATP 500 de Dubai:
Simples masculino - Primeira rodada:
Felix Auger-Aliassime (CAN) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 7-6 (7/4)
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) x Moez Echargui (TUN) 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4)
Stanislas Wawrinka (SUI) x Benjamin Hassan (LBN) 7-5, 6-3
Jack Draper (GBR) x Quentin Halys (FRA) 7-6 (10/8), 6-3
