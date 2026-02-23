Kevin Durant não descarta disputar Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

O astro da NBA Kevin Durant não descartou a possibilidade de jogar nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028 e refutou a ideia de uma possível 'tomada de poder' pelos europeus no basquete, em entrevista publicada pela ESPN nesta segunda-feira (23).

"Claro que quero jogar [nas Olimpíadas]! Adoraria, mas para isso preciso me manter no auge da minha forma (...) Não quero ser selecionado pelo meu currículo, mas sim pelo meu nível. Quero provar que ainda posso ajudar a equipe a vencer", disse Durant.

O MVP de 2014 e bicampeão da NBA (2017 e 2018), de 37 anos, continua brilhando em sua 19ª temporada na liga norte-americana, com média de 26,1 pontos por jogo pelo Houston Rockets, um dos candidatos ao título.

O ala terá 39 anos nos Jogos de Los Angeles, onde buscaria sua 5ª medalha de ouro, um recorde no basquete masculino, após os títulos de 2012, 2016, 2021 e 2024.

Durant se sagrou campeão novamente em 2024 nos Jogos de Paris, liderando o 'Team USA' ao lado de seus companheiros de equipe LeBron James e Stephen Curry, este último decisivo na vitória sobre a França na final.

"A mídia tem falado sobre essa 'última dança', mas de onde surgiu isso? Eu nunca disse que ia me aposentar. LeBron disse isso, mas vocês não ouviram isso de mim ou do Steph [Curry]".

'KD' também esclareceu que "não gosta" do tema da diferença de abordagem entre os Estados Unidos e a Europa, que conta com um número crescente de grandes jogadores na NBA (Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama...).

"Ouvi dizer que a AAU (Associação Americana de Basquete Amador) está destruindo o esporte, que os europeus estão fazendo tudo certo. Isso é besteira. E eu sei ler nas entrelinhas. É direcionado contra os afro-americanos. Nós controlamos esse esporte, e eles já se cansaram disso", acrescentou.

"A França virá para derrotar vocês [em Los Angeles-2028]. Sério? Nós os atropelamos" na final de 2024, afirmou Durant.

