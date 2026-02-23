Assine
Brasil e cerca de 20 países denunciam que estratégia de Israel na Cisjordânia é 'anexação de fato'

23/02/2026 17:42

Cerca de 20 países, incluindo Brasil, França, Espanha e vários Estados muçulmanos, condenaram nesta segunda-feira (23) com firmeza as últimas medidas tomadas por Israel para ampliar seu controle sobre a Cisjordânia e declararam que essa estratégia constitui uma tentativa de "anexação de fato".

A decisão de Israel de alterar o registro de terras na Cisjordânia para que possam ser classificadas como "propriedade do Estado" israelense, e de aumentar os assentamentos ilegais, "faz parte de uma trajetória clara que tem como objetivo mudar a realidade no terreno e avançar rumo a uma anexação de fato inaceitável", afirmaram os países em uma declaração conjunta.

"Essas ações constituem um ataque deliberado e direto à viabilidade de um Estado palestino e à implementação da solução de dois Estados", acrescentaram os signatários.

Desde o início do mês, Israel anunciou vários planos para ampliar seu controle sobre a Cisjordânia, um território que ocupa desde 1967, incluindo áreas que estão sob controle da Autoridade Palestina em virtude dos Acordos de Oslo assinados por israelenses e palestinos na década de 1990 e hoje praticamente moribundos.

