EUA mantém reuniões com China e Rússia em Genebra sobre questão nuclear

23/02/2026 17:30

Os Estados Unidos realizam reuniões em Genebra nesta segunda (23) e terça-feira com delegações da Rússia e da China sobre armas nucleares, após a expiração de um tratado entre Washington e Moscou, informou um alto funcionário americano.

"Hoje, reuni-me com a delegação russa. Amanhã vou me reunir com a delegação chinesa, entre outras", declarou um alto funcionário do Departamento de Estado a jornalistas em Genebra, falando sob condição de anonimato, e assinalou que houve conversas "preparatórias" para esses encontros após a expiração do tratado New START neste mês.

Os Estados Unidos também mantiveram conversas com outras potências nucleares, como o Reino Unido e a França, nas últimas semanas, acrescentou o funcionário.

O tratado New START, o único acordo restante que limitava o desdobramento nuclear, expirou em 5 de fevereiro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu então a celebração de um novo acordo aprimorado, que inclua a China.

O arsenal nuclear da China continua sendo muito menor que o da Rússia e dos Estados Unidos, mas cresce rapidamente, e até agora Pequim havia rejeitado os apelos para iniciar negociações sobre um tratado tripartite.

