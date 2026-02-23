Pauta de videográficos

* UE-drones-Ucrânia-Rússia-política-defesa

A guerra desencadenada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 é o primeiro conflito armado da história em que os drones são tão onipresentes e determinantes no campo de batalha.

Videográfico com o panorama dos diferentes sistemas de defesa antidrone. - REENVIO DISPONÍVEL

O Tribunal Penal Internacional foi inaugurado em 2002 em Haia, nos Países Baixos, e tem a missão de investigar e julgar indivíduos acusados dos crimes mais graves quando os países envolvidos não tinham o compromisso ou a capacidade de aplicar a lei.

Videográfico sobre o Tribunal Penal Internacional - REENVIO DISPONÍVEL

