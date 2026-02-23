Loftus-Cheek passa por cirurgia na mandíbula e vai desfalcar o Milan por 2 meses
O meio-campista inglês Ruben Loftus-Cheek passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (23) para tratar uma fratura na mandíbula e vai desfalcar o Milan por dois meses, anunciou o clube 'rossonero'.
Loftus-Cheek se lesionou ao se chocar com o goleiro Edoardo Corvi, do Parma, na derrota milanista por 1 a 0 no domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Ele foi retirado de campo de maca e levado ao hospital.
O impacto, segundo o comunicado do Milan, causou "uma fratura no processo alveolar da mandíbula". Além disso, jogador também perdeu vários dentes.
Loftus-Cheek, de 30 anos, disputou 26 jogos e marcou três gols nesta temporada com a camisa do Milan, vice-líder do Italiano, dez pontos atrás da arquirrival Inter de Milão.
