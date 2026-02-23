Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump pode ser tanto um 'traidor' quanto um líder 'excepcional', diz Nobel da paz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/02/2026 16:30

compartilhe

SIGA

Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversa com a Rússia sobre o conflito na Ucrânia, ele pode ser tanto um "traidor" quanto um líder "excepcional", declarou nesta segunda-feira (23) o prêmio Nobel da Paz Lech Walesa à AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Hoje ele parece ser o lacaio da Rússia, simplesmente um traidor. É uma forma de ver", disse o cofundador do sindicato Solidarnosc (Solidariedade) e ex-presidente polonês, de 82 anos, na véspera do 4º aniversário da invasão russa da Ucrânia.

E, no entanto, o presidente dos Estados Unidos talvez seja "um líder político extremamente inteligente" que "sabe que, se os Estados Unidos se unissem ao coro anti-Putin, [o presidente russo, Vladimir] Putin não teria outra opção e teria de usar a arma atômica".

Por quê? "Porque Putin é irresponsável", sustenta. "É um jogo muito habilidoso, muito inteligente. Não empurrar Putin a usar a arma nuclear, fingir ser amigo."

Dessa maneira, Donald Trump ganha tempo e obriga "a Europa a se organizar contra Putin, sem os Estados Unidos", apontou o ex-presidente polonês. "Porque, se os Estados Unidos entrarem no jogo, é guerra nuclear", analisou Walesa, cuja luta pela democratização da Polônia contribuiu para a queda da Cortina de Ferro.

"Então há duas formas de ver", resumiu Lech Walesa: "traidor ou homem extremamente inteligente".

"Hoje em dia, ainda não sei qual se aplica a Trump", reconheceu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ks-gab/bds/jvb/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua polonia russia sindicatos ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay