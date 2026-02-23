Filho de cineasta Rob Reiner se declara inocente de assassinato de seus pais

O filho mais novo do cineasta americano Rob Reiner se declarou inocente do assassinato de seus pais nesta segunda-feira (23), em uma audiência em um tribunal de Los Angeles.

Nick Reiner enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau pelo duplo assassinato que chocou Hollywood apenas alguns dias antes do Natal de 2025.

O jovem foi preso poucas horas depois de que os corpos sem vida de Rob Reiner, de 78 anos, e de sua esposa, a fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 anos, foram encontrados em 14 de dezembro na residência do casal, no luxuoso bairro de Brentwood, em Los Angeles.

Reiner, de 32 anos, foi denunciado em 16 de dezembro com duas acusações de homicídio, e permanece detido desde então.

O suspeito de parricídio comparecerá ao tribunal em 29 de abril, quando está previsto que seja definida a data da audiência na qual será determinado se há provas suficientes para que ele seja julgado.

Nick Reiner responde a acusações agravadas pelo uso de uma faca, uma arma letal, e pelo fato de se tratar de mais de um homicídio.

O filho do cineasta, que vivia de forma intermitente com os pais, falava abertamente sobre sua longa batalha contra a dependência química, que enfrentava desde a adolescência.

Seu pai, Rob Reiner, filho do lendário comediante Carl Reiner, ganhou fama como ator na série de TV dos anos 1970 "Tudo em Família", para depois se tornar um diretor renomado, com cerca de 23 filmes em seu currículo.

