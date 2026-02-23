Assine
Suíça tem US$ 880 milhões em ativos venezuelanos congelados

23/02/2026 15:25

O Ministério das Relações Exteriores suíço informou à AFP, nesta segunda-feira (23), que o montante de ativos venezuelanos congelados na Suíça totaliza 687 milhões de francos suíços (880 milhões de dólares, 4,5 bilhões de reais), divulgando pela primeira vez esse valor. 

Em 5 de janeiro entrou em vigor na Suíça a ordem de congelamento de bens contra o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro e outras pessoas vinculadas a ele.

Até o momento, intermediários financeiros suíços reportaram um total de 687 milhões de francos suíços ao Escritório de Informações sobre Lavagem de Dinheiro em relação a essa ordem, afirmou o ministério, sem especificar os nomes dos detentores dos ativos.

apo/ag/er/mb/an/aa

