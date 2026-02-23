Suíça tem US$ 880 milhões em ativos venezuelanos congelados
compartilheSIGA
O Ministério das Relações Exteriores suíço informou à AFP, nesta segunda-feira (23), que o montante de ativos venezuelanos congelados na Suíça totaliza 687 milhões de francos suíços (880 milhões de dólares, 4,5 bilhões de reais), divulgando pela primeira vez esse valor.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em 5 de janeiro entrou em vigor na Suíça a ordem de congelamento de bens contra o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro e outras pessoas vinculadas a ele.
Até o momento, intermediários financeiros suíços reportaram um total de 687 milhões de francos suíços ao Escritório de Informações sobre Lavagem de Dinheiro em relação a essa ordem, afirmou o ministério, sem especificar os nomes dos detentores dos ativos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
apo/ag/er/mb/an/aa