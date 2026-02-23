Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-embaixador nos EUA é preso após revelações do caso Epstein

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/02/2026 14:38

compartilhe

SIGA

A polícia de Londres prendeu no Reino Unido o ex-embaixador britânico Peter Mandelson por acusações de conduta indevida no exercício de um cargo público, após a publicação de documentos relacionados a Jeffrey Epstein que mostram seus vínculos com o falecido criminoso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os agentes detiveram um homem de 72 anos por suspeita de irregularidades no exercício da função pública", informou a polícia metropolitana de Londres em um comunicado, após buscas prévias na residência de Mandelson e depois que duas emissoras britânicas mostraram o ex-funcionário saindo de sua casa escoltado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aks/an/mb/am

Tópicos relacionados:

eua gb policia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay