Ex-embaixador nos EUA é preso após revelações do caso Epstein

A polícia de Londres prendeu no Reino Unido o ex-embaixador britânico Peter Mandelson por acusações de conduta indevida no exercício de um cargo público, após a publicação de documentos relacionados a Jeffrey Epstein que mostram seus vínculos com o falecido criminoso.

"Os agentes detiveram um homem de 72 anos por suspeita de irregularidades no exercício da função pública", informou a polícia metropolitana de Londres em um comunicado, após buscas prévias na residência de Mandelson e depois que duas emissoras britânicas mostraram o ex-funcionário saindo de sua casa escoltado.

